Afgehakt hoofd Nabil Amzieb lag twee uren lang op straat, niemand die het opmerkte

De beelden van de man die wordt verdacht van het neerleggen van het afgehakte hoofd van Nabil Amzieb voor shishalounge Fayrouz aan de Amstelveenseweg in Amsterdam worden vanavond getoond in het programma Opsporing Verzocht. Ook AT5 besteedt aandacht aan de beelden.

Volgens de politie is het hoofd er net iets voor 05.00 uur in de morgen neergelegd, terwijl het pas vlak voor 07.00 uur is gevonden. Twee uren lang lag er dus, toch niet op een heel afgelegen plek, een mensenhoofd op straat. Op de beelden is onder meer te zien dat een man met een capuchon over zijn hoofd rustig naar het waterpijpcafé loopt om het gezicht in de goede richting op de stoep te leggen.

Vorige week werd in Amsterdam Zuid-Oost een brandende auto gevonden met daarin een onthoofd lichaam, de ochtend daarna werd het bijbehorende hoofd gevonden op de Amstelveenseweg. Het heeft er alle schijn van dat er een nieuwe fase in de Mocro Maffia-oorlog is aangebroken.

Beelden openbaar

Maandag werd al duidelijk dat er beelden waren van het achterlaten van het hoofd, maar was er nog niet besloten of deze openbaar zouden worden gemaakt. Dat besluit lag bij het Openbaar Ministerie (OM), dat nu heeft ingestemd met uitzending van de opnamen.

De politie deed aanvankelijk een beroep op de man om zich zelf te melden. De politie is een groot onderzoek gestart naar de dader of daders en roept getuigen op zich te melden.