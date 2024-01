Bij de koffie: bejaarde moordenaar geëxecuteerd, claimclub sluist geld weg en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Bejaarde moordenaar geëxecuteerd in Georgia

BREAKING: Georgia executes its oldest death row inmate, for killing a convenience store manager in 1979 https://t.co/znvp8QxwbE — The Associated Press (@AP) 3 februari 2016

Een 72-jarige man is in de Amerikaanse staat Georgia geëxecuteerd voor een moord in 1979. Dat meldden Amerikaanse media. Brandon Astor Jones was de oudste gevangene in de dodencel in de staat. Lees verder.

Aantal slachtoffers 'sextorian' in jaar tijd verdubbeld

Het aantal slachtoffers van ‘sextortian’ is afgelopen jaar enorm gestegen. Waren er in 2014 nog 190 meldingen bij meldpunt HelpWanted, in 2015 ging het om 370 gevallen. Lees verder.

'Claimclub Loterijverlies sluist geld weg'

Claimclub dubieus https://t.co/GzxxjmouhA — Albert Helfensteijn (@ACHelfensteijn) 3 februari 2016

De Staatsloterij beschuldigt claimstichting Loterijverlies van het wegsluizen van miljoenen euro’s naar belastingparadijzen. Lees verder.

Kanye West en Wiz Khalifa zijn weer vrienden

Me and Wiz spoke yesterday. Great convo. All positive. — KANYE WEST (@kanyewest) 2 februari 2016

Kanye West en Wiz Khalifa hebben hun ruzie bijgelegd. "Ik heb gisteren met Wiz gesproken. Goed gesprek. Alleen maar positiviteit", zo schrijft West op twitter. Lees verder.