Porno-evaluatie Rio 2016: volleybaldames populairste lustobjecten

De Olympische Spelen in Rio (5-21 augustus) zijn al een tijdje afgelopen, alle evaluaties zijn achter de rug.

Maurits Hendriks (wie denkt deze man wel dat hij is?) is ontevreden, maar de damesteams veroverden de harten van het Nederlandse publiek. Oh, één evaluatie ontbrak nog, de belangrijkste. Juist, die van PornHub. Hierbij.

Porno in Rio

Om te beginnen bij het pornobezoek in Rio de Janeiro zelf. Honderdduizenden atleten, begeleiders, stafleden en sportliefhebbers bezochten de Braziliaanse stad en dat was direct terug te zien in het bezoek. Vooral op het begin en richting het einde van de Spelen werd de spanning hun blijkbaar even te veel.

Rio-gerelateerde zoekopdrachten wereldwijd

Terwijl mensen in Rio gefocust waren op sport (en porno), was de rest van de wereld dat ook. Het aantal Rio-gerelateerde zoektermen steeg gemiddeld met 243 procent, met een piek van 519 procent op 7 augustus.

Olympische zoekopdrachten

Zoektermen als 'Olympic' en 'Olympian' werden gemiddeld 2729% meer ingetoetst, met een piek van 3916% op 7 augustus. 'Nude Olympics' was in dit kader de populairste zoekterm.

Atleten

Dan door naar de atleten. Pornokijkers wilden tijdens de Olympische ook bovengemiddeld vaak sporters aan het werk zien. 'Athlete' deed het daarbij beter dan 'female athlete'.

Volleybal

Lange benen, korte broekjes. Dan ben je er al, bij de conclusie van deze grafiek. Van volleybalsters werden pornokijkers het wildst, zo blijkt. Zal ongetwijfeld iets met beachvolleybal te maken hebben, maar wij geven de credits aan Robin de Kruif en co. Opvallend is dat gewichtheffen onderaan staat, terwijl dat toch de sport is dat de dames het snelst uit hun broek scheuren.

Logische piek

We gaven de credits terecht, zo blijkt. Volleybal was nog populairder dan beachvolleybal. Gemiddeld werd er 431 procent vaker dan normaal gezocht op 'volleybal', met een piek op 8 augustus. En laat dat nou net de dag zijn dat onze volleybaldames tegen de Verenigde Staten speelden. Na 'volleybal' en 'beach volleybal' was de populairste volleybalgerelateerde zoekterm 'volleybal ass'.

Turnen

Tikkie dubieus is de stijgende populariteit van de sport turnen onder pornokijkers. De grootste piek was op 10 augustus, toen de landenteams bij het damesturnen in actie kwamen. Lag natuurlijk aan het Nederlandse team, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Een nieuwe piek vond plaats op 15 augustus, de datum waarop Sanne Wevers goud won.

Marathon

Traditioneel het laatste onderdeel van de Olympische Spelen. En direct ook het minst sexy onderdeel, zou je denken. Maar pornokijkers weten overal een feest van te maken. Kijk maar naar de populairste marathongerelateerde zoekopdrachten.