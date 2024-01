Schutter Dallas vermoord door robot

Een bomrobot heeft ervoor gezorgd dat de verdachte tijdens de demonstratie tegen politiegeweld, waarbij vijf agenten werden doodgeschoten, in Dallas is omgekomen. De berichten dat hij zichzelf heeft omgebracht kloppen zijn dus onjuist. Dat heeft de politiechef van Dallas, David Brown, laten weten tijdens een persconferentie.

Brown vertelde dat er urenlang is onderhandeld met de man, zonder resultaat. Er brak een vuurgevecht uit tussen de politie en de verdachte waarop de politie besloot een bomrobot in te zetten. "Wij zagen geen andere oplossing omdat we anders nog meer levens van agenten in gevaar zouden brengen", aldus Brown.

De politie plaatste daarom een explosief op een robot en reed die naar de schutter toe. Daar is de bom tot ontploffing gebracht. De man is aan zijn verwondingen overleden.