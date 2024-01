The Killers en Elton John werken samen aan nieuwe plaat

Naast de macabere trend dat grote muzikanten ons bij bosjes verlaten, is 2016 ook het jaar van de opmerkelijke samenwerkingen. Vorige maand werden blij van de verkondiging dat Josh Home en Iggy Pop samen een album maken, nu is bekend dat The Killers en Elton John samen aan een nieuwe plaat werken. Ook leuk.

In november was The Killers-frontman Brandon Flowers te gast in de radioshow van John, Rocket Hour op radiozender Beats 1. Daar vertelde Flowers dat hij vroeger veel luisterde naar Elton John en dat hij daardoor is beïnvloed als muzikant.

"Iedere keer als Flowers nieuw materiaal heeft gemaakt - zowel solo als met The Killers - komt hij langs en speelt hij zijn muziek, waarna ik zonder uitzondering enthousiast ben. Ik speel dan meestal ook wat nieuwe nummers van mezelf", aldus Sir Elton Hercules John, zoals hij tegenwoordig officieel heet, in een interview met Shazam.

In het gesprek liet hij ook los samen te werken met The Killers aan materiaal voor een nieuw album, wat de opvolger moet worden van Battle Born (2012). Hieronder een deel van het Shazam-interview.

https://www.youtube.com/watch?v=y5DWJG4lGiQ

Brandon Flowers bij Rocket Hour

https://www.youtube.com/watch?v=HH2U8dd_RpQ