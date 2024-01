Alan Rickman overleden; zijn meest iconische personages op een rij

De Britse acteur Alan Rickman is, net als David Bowie eerder deze week, op 69-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat bevestigde zijn familie vandaag aan The Guardian. Rickman won tijdens zijn carrière tientallen awards, waaronder een Golden Globe, een BAFTA Award en een Emmy Award.

De acteur maakte zijn filmdebuut in 1988 in Die Hard. Daarin speelde hij badguy Hans Gruber. Hierna volgde ontelbaar veel films en toneelstukken. In 2015 maakte hij zijn laatste film Eye in the Sky.

"When I’m 80 years old and sitting in my rocking chair, I’ll be reading Harry Potter. And my family will say to me: ‘After all this time?’ And I will say: 'ALWAYS'", zei hij nog niet zo lang geleden. De 80 heeft hij niet gehaald, maar gelukkig blijven de personages voortleven. Zijn vijf meest iconische rollen op een rij.

Severus Snape in de Harry Potter

Harry in Love Actually

Sheriff of Nottingham in Robin Hood: Prince of Thieves

Hans Grunder in Die Hard

Colonel Christopher Brandon in Sense and Sensibility

Tekst: Mayoni Oosterhoff