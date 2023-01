Dit zijn Revu's best gelezen columns van 2022

10. Bekaagd

'Je denkt dat je naar Nederland wordt gehaald om het klimaat te redden en je eindigt met je kruiwagen in de modder van een ‘mediahetze’ (hun woorden) vanwege een #Metoo-zaak die te lang de kans kreeg om de kop van de vis te laten rotten', schrijft Bart Nijman.

9. Plezier beleven aan belasting

'Dames en heren in Den Haag, ga dit nou godverdomme eens effe heel snel heel goed regelen', schrijft Jerry Hormone.

8. Daar is dan de vuist

'Eindelijk: de horigen laten van zich horen en ik kan het niet helpen, maar godverdomme wat geeft het een goed gevoel van ochtendgloren voor een nieuwe dag', schrijft Bart Nijman.

7. Woke wraakengelen

‘De revolutie, die geen revolutie was, maar gewoon de geest van Mies Bouwman met een snellere autocue, eet zijn eigen kinderen op’, schrijft Bart Nijman.

6. Coronacasher

‘Sywert had zijn salespitch via Omtzigt aan Rutte doorgespeeld. Omtzigt blokkeerde de formatie. Is Sywert onder de bus gegooid om Omtzigt te beschadigen?’, vraagt Bart Nijman zich af.

5. Viva Che ­Hofman!

Open Brief van Leon Verdonschot aan BOOS-presentator Tim Hofman. ‘Een revolutie bij De Mols eigen bedrijf, waar niemand de grote baas ooit tegenspreekt, en nu alle vrouwen tegelijk, in een paginagrote advertentie.’

4. Kleine piemel

Columnist Jerry Hormone snapt best dat je af en toe zin hebt om je vriendin in elkaar te timmeren. 'Ik doe het niet, hoor. Maar ik bal wel m’n vuisten tot de knokkels wit zien.'

3. Het nieuwe virus

Open brief van Leon Verdonschot aan Willem Engel. 'Wappies als jij hebben een nieuwe bestemming voor hun waanideeën gevonden: Rusland en Oekraïne'

2. Geen demonen, maar termieten

‘Mijn pik hangt ook gewoon in de stad en ziet de dingen die mijn ogen zien. Hij ziet de strakke sportbroeken en de losse haren’, schreef James Worthy.

1. Derksenrapport

‘Die twee zijn al uren geleden vertrokken, veel te verlegen. Maar wat lig je goddorie nu weer in je nakie te doen met die duizendurenkaars?’, schreef columnist Luuk Koelman in Revu's best gelezen column van afgelopen jaar.

Ook in het nieuwe jaar lees je weer columns van Bart Nijman, Jan Heemskerk, Luuk Koelman, Jerry Hormone, James Worthy en Leon Verdonschot.